Le probabili formazioni di Juventus-Udinese: Bentancur torna in regia

16^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

-2 giornate alle feste e alla pausa natalizia del campionato di Serie A, che vivrà un weekend di gare intenso e che vedrà già domani l'attesissimo esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 16° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Juventus-Udinese, sfida delle 15.00 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Fuori Cuadrado (per squalifica, al pari di Pjanic), possibile conferma per Danilo sulla corsia di destra della difesa di Sarri, mentre Alex Sandro agirà a sinistra, con Bonucci e de Ligt al centro. A centrocampo Bentancur si adatta a regista, con Emre Can e Matuidi titolari con Rabiot in panchina dopo la prova non convincente in Champions League. Ancora Bernardeschi sulla trequarti, con Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Ancora Lasagna titolare nella formazione di Gotti, che dovrebbe affiancargli ancora Okaka, con De Paul mezzala al fianco di Fofana e Mandragora. Larsen e Ter Avest sulle corsie laterali, davanti ad una difesa che non dovrebbe cambiare rispetto a quanto visto contro il Napoli, con De Maio sul centro-destra, Troost-Ekong al centro e Nuytinck sul centro sinistra.