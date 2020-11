Le probabili formazioni di Lazio-Udinese: Inzaghi prepara la staffetta Caicedo-Correa

▪ Lazio-Udinese - Domenica, ore 12.30 all'Olimpico, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Lazio 14 punti, Udinese 7 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA LAZIO - Dopo sette partite, in porta dovrebbe tornare il titolare Strakosha, bloccato dal Covid nell'ultimo mese e mezzo. In difesa Patric, Acerbi e Radu, con Luiz Felipe assente all’allenamento di venerdì. Lazzari e Fares saranno i quinti, con Leiva e Luis Alberto sicuri in mezzo al campo: la terza maglia se la giocano Parolo e Milinkovic-Savic, al rientro dalla positività e completamente a disposizione, ma in ritardo di condizione. Davanti Immobile con Caicedo, pronto alla staffetta con Correa: out Muriqi.

COME ARRIVA L'UDINESE - Il tridente in Coppa Italia non ha ancora del tutto convinto e quindi mister Luca Gotti per la sfida con la Lazio tornerà al 3-5-2, confermando grosso modo l’undici visto contro il Genoa. Dietro rientra Becao dopo aver riposato nel match con la Fiorentina. In mezzo Arslan in cabina di regia, con Mandragora che sta lavorando per tornare in forma dopo aver riassaggiato il campo a cinque mesi di distanza dall’infortunio. Pereyra è troppo importante per potersi fermare e probabilmente giocherà la terza partita da titolare in pochi giorni nonostante il problema muscolare appena smaltito. Davanti tornano Pussetto e Okaka.