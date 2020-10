Le probabili formazioni di Milan-Spezia: Tonali si candida per una maglia da titolare

Dopo il successo della Samp nell'anticipo del venerdì, la Serie A prosegue oggi nel suo programma, pur senza la sfida tra Genoa e Torino, rinviata per il focolaio di Covid-19 sviluppatosi a Pegli. Di seguito le ultime di formazione provenienti dai nostri inviati per la domenicale tra Milan e Spezia, in programma alle 18.00:

COME ARRIVA IL MILAN - Ballottaggio in avanti tra Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, e attenzione ad una chance per Leão, anche se al momento sembra essere il giovane centravanti italiano ad essere il favorito per una maglia da titolare. Pioli dovrà rinunciare a Rebic infortunato e Ibrahimovic ancora alle prese con il Covid. Tonali si candida per una maglia da titolare al posto di Bennacer o Kessie. In difesa ancora assenti Romagnoli e Conti.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Due assenze per Vincenzo Italiano per il match di San Siro. Il tecnico aquilotto non avrà a disposizione l'infortunato Zoet oltre allo squalificato Terzi. In porta ci sarà Rafael con Sala che verrà schierato dal primo minuto al posto di Ferrer, rimasto a casa. Al centro torna Erlic al fianco di Chabot mentre a sinistra agirà Ramos. A centrocampo al fianco di Matteo Ricci ci sarà Maggiore da una parte e Bartolomei dall'altra mentre Farias potrebbe insidiare Gyasi nel tridente d'attacco completato da Verde e Galabinov.