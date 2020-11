Le probabili formazioni di Napoli-Roma: Dzeko torna titolare. Ancora out Osimhen

▪ Napoli-Roma - Domenica, ore 20.45 al San Paolo, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Napoli 14 punti, Roma 17 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Nella settimana che ha commosso il mondo per l'addio di Diego Armando Maradona, Rino Gattuso proverà a trovare le giuste motivazioni da infondere al Napoli per la delicata sfida alla Roma. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Bakayoko, così come di Hysaj ancora positivo al Covid. Difficile pensare ad un recupero di Osimhen, non dal primo minuto (proverà fino alla fine per sedere almeno in panchina). Tra i pali Ospina dovrebbe tornare titolare, con difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo la coppia Fabian-Demme, con Mertens prima punta e Politano alle sue spalle. A completare il 4-2-3-1 gli esterni d'attacco: Lozano a destra e Insigne a sinistra.

COME ARRIVA LA ROMA - Tornano i titolari. In porta Mirante, in difesa tutto dipenderà dalle condizioni di Mancini, Smalling e Ibanez: Fonseca spera di recuperarne almeno due con l’inglese ancora in forte dubbio. Pronto Cristante al suo posto. A centrocampo spazio a Veretout e Pellegrini con Karsdorp e Spinazzola esterni. Davanti Mkhitaryan e Pedro con Edin Dzeko che dopo i venti minuti di Cluj tornerà titolare.