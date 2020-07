Le probabili formazioni di Parma-Bologna - Incognita Cornelius. C'è Soriano

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Parma-Bologna (in programma domenica 12 ore 19.30, diretta Sky):

Come arriva il Parma - Le quattro sconfitte consecutive hanno fatto suonare un allarme in casa Parma, che non vuole rovinare la stagione dopo aver impressionato per lunga parte del campionato. Contro il Bologna mister D'Aversa schiererà la miglior formazione possibile, confermando la difesa titolare, con Sepe alle spalle di Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo, al rientro al posto di Pezzella. A centrocampo si dovrebbe rivedere Scozzarella, dopo la prova opaca di Hernani, con Kurtic e Grassi, che potrebbe ritornare in campo dal primo minuto dopo diversi mesi. Davanti l'incognita principale riguarda Cornelius, uscito anzitempo contro la Roma: al suo posto probabile l'inserimento di Kucka come prima punta, per dare più peso all'attacco, con Kulusevski e Gervinho ai suoi lati.

Come arriva il Bologna - Con Soriano nuovamente disponibile - accolto il ricorso della società contro le due giornate di squalifica -, svanisce il dubbio maggiore per Mihajlovic in vista della gara contro il Parma. L’ex Samp e Torino sarà regolarmente al suo posto al centro della trequarti. In difesa, squalificato Denswil, torna Danilo a ricomporre la coppia con Bani; reparto completato con Skorupski e Tomiyasu, oltre a Krejci che potrebbe dare un turno di riposo a Dijks. In mezzo vanno verso la conferma Medel e Schouten. In attacco a destra Orsolini, a sinistra Barrow, punta centrale Palacio.