Le probabili formazioni di Samp-Juventus: dubbio tridente per Sarri

Anticipo della 17^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inusuale mercoledì di campionato per quattro squadre di Serie A: per lo spostamento della gara del settimo turno o per l'anticipo del diciassettesimo, domani sono infatti previste due gare del massimo campionato, come Sampdoria-Juventus e Brescia-Sassuolo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 16° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Samp-Juve, sfida che verrà trasmessa da Sky dalle 18.55:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Assenze forzate e ritorni in campo possibili per Claudio Ranieri che domani sera non avrà a disposizione certamente Ronaldo Vieira, diffidato, ammonito nel derby e quindi squalificato. In porta ci sarà Audero con Murillo confermato a destra, Murru a sinistra e la coppia formata da Ferrari e Colley al centro. In mediana è in dubbio la presenza di Ekdal che verrà ancora provato nella rifinitura di domattina. In caso di assenza dello svedese ci saranno Thorsby e Linetty in mezzo con Jankto a sinistra. Nel caso di recupero-lampo dell’ex Juve e Cagliari, il polacco verrà allargato sulla fascia sinistra con l’ex Udinese pronto a gara in corso. In attacco ha recuperato Quagliarella che sarà affiancato da Gabbiadini, pronto alla staffetta con Ramirez.

COME ARRIVA JUVENTUS - Si va verso la terza gara consecutiva di Buffon, a causa a una lieve elongazione al pettorale destro di Szczesny. Il portiere bianconero raggiungerebbe Maldini nel record di presenze in Serie A. Cuadrado e Alex Sandro dovrebbero partire titolare, con Bonucci e De Ligt al centro della difesa. In mediana, Pjanic dovrebbe giocare con Emre Can e uno tra Rabiot e Matuidi. In avanti, invece, Bernardeschi potrebbe supportare la coppia Ronaldo-Higuain ma non è da escludere il tridente pesante con Dybala.