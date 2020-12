Le probabili formazioni di Sampdoria-Crotone: La Gumina in vantaggio su Quagliarella

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Sampdoria-Crotone, raccolte dai nostri inviati.

▪ Sampdoria-Crotone - Sabato, ore 18.00 al Luigi Ferraris, 13^ giornata di campionato

▪ Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Sampdoria 14 punti, Crotone 6 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Buone notizie per Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato recupera per la sfida contro il Crotone Keita Balde mentre torna a far parte della lista dei convocati anche Antonio Candreva. L’attaccante senegalese partirà sicuramente dalla panchina così come, molto probabilmente, anche l’esterno ex Inter e Lazio. In porta ci sarà Audero con Ferrari, Tonelli, Colley e Augello in difesa. A centrocampo rientra dalla squalifica Thorsby ma si giocherà il posto con uno fra Ekdal e Adrien Silva, protagonisti di un’ottima gara in Veneto. Sulle fasce confermati Jankto e Damsgaard mentre in attacco, orfano di Gabbiadini operato di ernia inguinale, La Gumina sarebbe in vantaggio su Quagliarella con Verre alle spalle ma non è ancora detta l’ultima parola.

COME ARRIVA IL CROTONE - Per la gara con la Sampdoria, Stroppa dovrebbe confermare gran parte della squadra scesa in campo a Udine. In difesa rientrerà Magallan che ha scontato il turno di squalifica, dovrebbero completare il reparto Marrone e Luperto. A centrocampo come regista si va verso la riconferma di Petriccione, in vantaggio nel ballottaggio con Zanellato. Molina e Vulic saranno gli interni, sulle fasce conferme per Reca e Pedro Pereira. In attacco dovrebbe tornare Junior Messias con uno tra Riviere e Simy, con il primo favorito.