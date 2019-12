Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari: c'è Turati, dubbio Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora la Serie A protagonista, dopo l'anticipo di San Siro tra Inter e Roma a San Siro, col programma della 15^ giornata che propone oggi altre tre gare. Di seguito le probabili formazioni della gara tra Sassuolo e Cagliari (in programma per domenica alle 15) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Consigli non dovrebbe farcela per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida con la Juve e allora riecco Turati pronto a scendere di nuovo in campo dal primo minuto. In difesa dovrebbe esserci spazio per il quartetto che ha fatto bene nelle ultime gare: Toljan e Kyriakopoulos ai lati, Marlon e Romagna al centro ma occhio a Peluso terzino sinistro al posto del greco. In mezzo al campo probabile la conferma di Locatelli con uno tra Magnanelli e Obiang al suo fianco. In attacco Boga e Caputo certi di una maglia da titolare con Djuricic che dovrebbe vincere il ballottaggio con Traoré. Da valutare Berardi: se darà garanzie giocherà dall'inizio, se il classe '94 non dovesse farcela, spazio a Djuricic a destra con Traoré trequartista

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il doppio successo contro la Sampdoria ha ridato slancio al Cagliari di Rolando Maran, che domenica affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. Rossoblù che arrivano al match da quarti in classifica, insieme alla Roma: rispetto alla sfida di Coppa Italia torneranno in campo i titolari. Tra i pali spazio a Rafael, con difesa composta da Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini a sinistra. A centrocampo dubbio sulla destra tra Nandez e Castro (quest'ultimo favorito), con Cigarini in regia e l'ottimo Rog a sinistra. Davanti il trio delle meraviglie, formato da Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.