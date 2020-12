Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan: pronta la staffetta tra Caputo e Defrel

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Sassuolo-Milan, raccolte dai nostri inviati.

▪ Sassuolo-Milan - Domenica, ore 15.00 al Mapei Stadium, 13^ giornata di campionato

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Sassuolo 23 punti, Milan 28 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi, dopo l'1-1 di Firenze di mercoledì sera, dovrebbe rimescolare le carte. In porta Consigli, in difesa nel 4-2-3-1 solita sfida Toljan-Ayhan-Muldur (nell'ordine) per una maglia da titolare contro il Milan. Al centro della difesa dovrebbero rivedersi Marlon e Ferrari, a sinistra Rogerio dovrebbe vincere il ballottaggio con Kyriakopoulos. Assente Locatelli per squalifica, spazio al ritorno di Maxime Lopez con Bourabia ma occhio alla 'sorpresa' Magnanelli dal 1' minuto. Ci sarà Caputo in avanti? Ciccio ha bisogno di giocare e dopo la mezz'ora di Firenze potrebbe partire dal 1' minuto con il tridente offensivo titolare formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle (con Defrel pronto a entrare nella ripresa).

COME ARRIVA IL MILAN - Zlatan Ibrahimovic salterà le prossime due partite. L'attaccante svedese ha avvertito dolore al polpaccio sinistro e per lui il 2020 è dunque già terminato. Difficilmente ci sarà Kjaer mentre Hernandez ha recuperato dall'affaticamento muscolare e partirà titolare. Dubbio in attacco su Leao, in ballottaggio con Hauge e Diaz. Sull'esterno destro ritorna Saelemaekers. In mediana mancherà ancora per molto Bennacer, dunque spazio alla coppia Kessie-Tonali. Kalulu verso la conferma accanto a Romagnoli.