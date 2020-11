Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria: Giampaolo recupera capitan Belotti

vedi letture

▪ Torino-Sampdoria - Lunedì, ore 18.30 al Grande Torino, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Torino 5 punti, Sampdoria 10 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Belotti e 3-5-2: le indicazioni più importanti in vista della Sampdoria arrivano direttamente da Francesco Conti. "Nessuno dorme, è un percorso da proseguire e stiamo ricaricando il Gallo, lunedì ci sarà" le parole del vice di Giampaolo. Al fianco del capitano, più Zaza di Bonazzoli, considerando il suo ottimo rendimento da quando è guarito dal Covid-19 e che Verdi resta da valutare. In porta tornerà Sirigu, la linea difensiva sarà formata da Lyanco-Nkoulou-Bremer anche se spera Izzo, in mediana poche scelte con Meité, Linetty e Rincon, con il venezuelano in diffida e a rischio derby. A destra Singo, a sinistra si candida nuovamente Ansaldi, in vantaggio su Murru e Rodriguez.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ranieri potrebbe operare diversi cambi di formazione anche se molto dipenderà dalla situazione dell’infermeria. In difesa davanti ad Audero ci saranno Bereszynski e Augello sulle corsie mentre al centro Yoshida dovrebbe fare coppia con Tonelli, sempre se Colley non dovesse recuperare. A centrocampo possibile avvicendamento fra Silva e Ekdal con lo svedese che dovrebbe fare coppia con Thorsby mentre a destra rientra Candreva e a sinistra Damsgaard si gioca una maglia dal primo minuto con Jankto. Il rebus vero per la Samp è l’attacco con i fari che saranno puntati su Fabio Quagliarella. Se il capitano non dovesse recuperare, con Keita sempre ai box, si apre un ballottaggio fra La Gumina e Gabbiadini, quest’ultimo in campo contro il Genoa solo cinque minuti, mentre alle spalle Verre potrebbe essere in vantaggio su Gaston Ramirez.