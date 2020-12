Le probabili formazioni di Udinese-Crotone: ancora Simy dal 1', farà coppia con Messias

La fine del 2020 si avvicina e tutte le formazioni di Serie A vanno a caccia di punti importanti per chiudere al meglio l'anno e garantirsi un Natale sereno e sgombro da pensieri su mancati obiettivi, cessioni necessarie e malcontento di ogni origine. Per questo, i sei punti a disposizione nel giro di quattro giorni fanno gola a tutti. Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Crotone, raccolte dai nostri inviati.

▪ Udinese-Crotone - Martedì, 18.30 alla Dacia Arena, 12^ giornata di campionato

▪ Arbitra Antonio Di Martino, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Udinese 13 punti, Crotone 5 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Perde Nuytinck per diverse settimane Luca Gotti, che vede assottigliarsi ulteriormente le scelte in difesa, con una linea praticamente obbligata visto che anche De Maio è ko: spazio a Bonifazi con Samir e Becao. Difficile invece cambiare qualcosa in una mediana che funziona così bene, solo Walace se la gioca con Arslan per fare da volante di centrocampo. Davanti Lasagna davanti a Deulofeu per un posto da titolare visto che lo spagnolo sta tornando a giocare solo ora dopo l'infortunio al crociato. Confermatissimo Pussetto, che ha dato alla squadra un ritmo offensivo diverso.

COME ARRIVA IL CROTONE - Rispetto alla gara con lo Spezia ci saranno sicuramente dei cambi per Stroppa. In difesa mancherà Magallan per squalifica, al suo posto ballottaggio tra Cuomo e Golemic con il primo in vantaggio. Reparto completato da Marrone e Luperto. A centrocampo rientra Petriccione che sarà il playmaker davanti alla difesa, come confermato dallo stesso Stroppa in conferenza stampa, con Henrique e Molina a sostegno con Reca e Pereira sugli esterni. In attacco Messias-Simy, panchina per Riviere.