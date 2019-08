Le ultime dai campi di Serie A: le probabili formazioni della 1^ giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Leggi qui le ultime dai campi di Parma-Juventus : senza Sarri, tocca a Martusciello. Nel Parma spauracchio Gervinho

Leggi qui le ultime dai campi di Fiorentina-Napoli : viola senza Ribery, Ancelotti deve rinunciare a Milik

Leggi qui le ultime dai campi di Milan-Udinese : Borini e Castillejo verso una maglia, Tudor aspetta Sema

Leggi qui le ultime dai campi di Cagliari-Brescia : esordio per Nainggolan nei sardi, il Brescia confida in Zmrhal

Leggi qui le ultime dai campi di Hellas Verona-Bologna : Tomiyasu e Denswil nei felsinei, Pazzini guida gli scaligeri

Leggi qui le ultime dai campi di Roma-Genoa : Mancini è in ritardo, tocca a Fazio e Jesus. Andreazzoli dà spazio a Ghiglione

Leggi qui le ultime dai campi di Sampdoria-Lazio : Vavro e Murillo le uniche novità nei ventidue titolari

Leggi qui le ultime dai campi di SPAL-Atalanta : senza Ilicic, subito spazio a Muriel. Estensi coi nuovi esterni

Leggi qui le ultime dai campi di Torino-Sassuolo : senza Berardi tocca a Djuricic nel tridente neroverde