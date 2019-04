© foto di Federico Gaetano

Atalanta-Bologna chiuderà il turno infrasettimanale nella serata di giovedì. Dovrebbe tornare dal 1' Ilicic nell'undici di Gian Piero Gasperini con Gomez-Zapata davanti. Da monitorare Toloi, si scalda Palomino, sugli esterni ballottaggi ancora aperti con Castagne che potrebbe riposare e dare spazio ad Hateboer e Gosens. Infortunatosi in occasione dell'eroica esultanza post Sassuolo, Destro non ci sarà contro la Dea: Sinisa Mihajlovic pensa a far rifiatare Palacio e prepara la carta Santander nel 4-2-1-3 con Edera dal 1' sulla trequarti. Sansone in ballottaggio con Orsolini, tornerà dal 1' Pulgar al posto di uno tra Poli e Dzemaili.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino (Toloi), Djimsiti, Mancini; Hateboer (Castagne), Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic (Pasalic); Gomez, Zapata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (Helander), Dijks; Dzemaili (Poli), Pulgar; Edera, Soriano, Orsolini (Sansone); Santander (Palacio).