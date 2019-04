Le ultime su Atalanta-Empoli: torna Zapata. Difesa azzurra in emergenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Posticipo del lunedì sera tra Atalanta ed Empoli. Corsa Champions contro corsa salvezza a confronto: nella Dea di Gian Piero Gasperini, dopo la squalifica, torna Zapata con Gomez alle spalle. Poi Ilicic, ancora da valutare: in caso di forfait, pronto Pasalic. Dietro Djimsiti più di Palomino che si gioca il posto con Masiello, a parte Toloi. Negli azzurri tanti forfait: Maietta, Silvestre, Pajac. Nel 3-5-2 di Aurelio Andreazzoli, dunque, Veseli e Dell'Orco nei tre dietro con Rasmussen dal 1' al centro. Caputo-Farias è il tandem d'attacco atteso per provare l'impresa all'Atleti Azzurri d'Italia, nessun dubbio in mediana con Traoré e Krunic ai fianchi di Bennacer.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Mancini, Masiello (Palomino); Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic (Pasalic), Gomez; Zapata.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.