Le ultime su Atalanta-Lazio: i probabili undici della partita

Dopo due turni di stop, torna Ilicic. In panchina va Rigoni per la gara di lunedì sera contro la Lazio. In difesa Mancini più di Palomino mentre a centrocampo è tutto fatto per il 3-4-2-1 di Gasperini: Freuler-De Roon come diga, Hateboer e Gosens esterni. Dovrebbe tornare Lucas Leiva nella Lazio. L'alternativa, se non dovesse recuperare, resta Badelj. Correa si gioca il posto con Luis Alberto per una maglia dietro a Immobile. Non al top Milinkovic-Savic ma stringerà i denti e ci sarà per la sfida contro la Dea.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini (Palomino), Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric (Marusic), Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa (Luis Alberto); Immobile.