Le ultime su Bologna-Fiorentina: i probabili undici della gara

Rebus tattico per il Bologna di Filippo Inzaghi per sfidare la Fiorentina, con dubbi soprattutto a centrocampo. Il nodo è la posizione di Orsolini, se nel tridente con Palacio e Santander o da esterno nella mediana a cinque. Al netto dell'ex Ascoli, che giocherà titolare, Inzaghi ha ancora il dubbio tra Svanberg e Dzemaili e tra Pulgar e Nagy per completare, con Poli, la sua mediana. Nonostante l'assenza di Pezzella, Stefano Pioli dovrebbe confermare il 4-3-3 per i suoi viola: Milenkovic più di Ceccherini al centro, Laurini come terzino destro. L'alternativa è il 3-5-2 con Pjaca nel tandem avanzato e Chiesa esterno a tutta fascia. In mediana, invece, Gerson si gioca il posto con Edimilson Fernandes.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar (Nagy), Dzemaili (Svanberg); Orsolini, Santander, Palacio.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (Ceccherini), Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson Fernandes (Gerson), Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca.