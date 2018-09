Le ultime su Bologna-Roma: chance per Pastore, c'è Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cerca disperatamente il primo gol in Serie A il Bologna ma davanti Filippo Inzaghi ha la Roma di Eusebio Di Francesco in cerca di riscatto dopo la figuraccia Champions di Madrid contro il Real di Julen Lopetegui. Ancora out Palacio, la sensazione è che nel 3-5-2 ci saranno Santander e Falcinelli a provare a scardinare le resistenze di Manolas e Fazio. Senza lo squalificato Pulgar, Nagy torna dal 1' in cabina di regia. Mbaye chiede spazio ma la sensazione è che Inzaghi dovrebbe schierare ancora Mattiello sull'out destro come fludificante. Torna Pastore in gruppo in casa giallorossa, da capire se sarà della partita dal 1'. De Rossi certo di un posto in regia nel 4-3-3 con tanti dubbi davanti: ci sarà Perotti, poi Kluivert o El Shaarawy più che Under dal 1' nel tridente con Dzeko centravanti.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello (Mbaye), Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander (Destro).

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp (Florenzi), Fazio, Marcano, Kolarov (Juan Jesus); Cristante, De Rossi, Pastore (Lo.Pellegrini); Kluivert (El Shaarawy, Under), Dzeko, Perotti.