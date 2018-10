Le ultime su Cagliari-Bologna, Inzaghi lancia Okwonkwo con Santander

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Bologna in ripresa va nella tana del Cagliari, squadra che invece arriva da una sconfitta pesante, contro l'Inter, ed è ansiosa di rifarsi per allontanarsi dalla zona calda. I sardi, sconfitti a Parma e Milano, puntano sullo stadio di casa per tornare a muovere la classifica, ma i felsinei sono in forma e avranno forze fresche in attacco, dove Inzaghi sta ruotando tanto i giocatori a propria disposizione. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Fuori Klavan e Lykogiannis, entrambi infortunati dopo la sfida a San Siro. Possibile rilancio di Pisacane al centro della retroguardia, mentre in attacco dovrebbe esserci Sau più che Farias. Ceppitelli torna in gruppo ma non sarà titolare.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

Okwonkwo provato di fianco a Santander in attacco. In mediana Nagy favorito su Pulgar in regia. Dzemaili e Svanberg mezzali. Mattiello a destra, ballottaggio a sinistra tra Dijks e Krejci.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Svamberg, Dijks; Okwonkwo, Santander.