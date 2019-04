© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza totale per Massimiliano Allegri in vista della gara di stasera contro il Cagliari di Rolando Maran. La lista degli assenti è lunghissima: Ronaldo, Kean, Mandzukic, Douglas Costa, Cuadrado, Perin, Spinazzola, Barzagli, Khedira. Un'infermeria da Scudetto e un attacco che si prospetta obbligato con Kean-Bernardeschi dal 1' nel 3-5-2. Dietro c'è Chiellini, non Rugani, in mezzo Can e Matuidi ai fianchi di Pjanic, sugli esterni De Sciglio e Alex Sandro. Nel Cagliari torna Pavoletti dalla squalifica: in panchina rientra Thereau. Nel tandem avanzato ci sarà Joao Pedro, Barella da trequartista oramai titolare, Birsa fuori. Aperto il ballottaggio in regia tra Bradaric e Cigarini.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric (Cigarini), Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi.