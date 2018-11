Le ultime su Cagliari-Torino: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rientri importanti per Rolando Maran in vista della gara di lunedì sera contro il Torino. Romagna e Klavan in difesa, Lykogiannis sugli out della retroguardia, Farias sulla trequarti. Pavoletti c'è, superati i fastidi accusati in Nazionale. Per Walter Mazzarri, invece, torna Meitè a centrocampo con Rincon squalificato. Soriano tra linea a tre e trequarti, è in vantaggio su Zaza per un posto dall'inizio. Non al top Aina: Ansaldi e De Silvestri dovrebbero essere gli esterni del 3-4-1-2 della formazione granata.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin (Lykogiannis); Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro; Pavoletti.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Ansaldi (Aina); Soriano (Zaza); Iago Falque, Belotti.