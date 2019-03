Le ultime su Chievo-Milan: occasione per Biglia. Piatek più di Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ennesima gara decisiva per il Chievo Verona in chiave salvezza, Domenico Di Carlo sfida il Milan che gioca invece carico per gli ultimi risultati e con l'obiettivo fissato di andare in Champions League. Clivensi col 4-4-2: senza lo squalificato Rigoni, spazio a Dioussé con Hetemaj, sull'esterno scalpita Leris che si gioca una maglia con Kiyine. Stepinski dall'inizio è la possibilità più concreta davanti per una maglia al fianco di Djordjevic. Capitolo Milan: Rodriguez è squalificato, spazio a Laxalt. L'alternativa è Calabria con Conti terzino destro. Occhio a Biglia: può giocare prendendo il posto di Bakayoko. Davanti dubbi per Gattuso che parla di gara dove "il Milan si gioca tanto". Borini o Castillejo, Calhanoglu verso la panchina. Poi Piatek-Cutrone: nonostante la voglia dell'italiano di giocare, la sensazione è che sarà ancora il polacco a scendere in campo dall'inizio.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Rossettini; Leris (Kiyine), Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt (Conti); Kessiè, Biglia (Bakayoko), Paquetà; Suso, Piatek (Cutrone), Borini (Calhanoglu, Castillejo).