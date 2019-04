Le ultime su Chievo-Napoli: Ancelotti cambia per rimontare in Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il tonfo europeo contro l'Arsenal, il Napoli potrebbe fare turnover in vista della trasferta di Verona con il Chievo. Tra i pali potrebbe giocare Ospina, 4-4-2 per Carlo Ancelotti con Milik che torna dal 1' al fianco di Insigne o Mertens. Dietro dubbio Albiol: pronto Luperto per un posto accanto a Maksimovic, potrebbe recuperare e riposare Koulibaly. Ounas-Verdi attesi sulle fasce, dei titolari in mediana si giocano due maglie Fabian, Zielinski e Allan. Nel Chievo 4-4-2 possibile per Domenico Di Carlo, potrebbe giocare dall'inizio anche il baby Vignato, viste le condizioni non al top di Meggiorini e Djordjevic. Si gioca una maglia con il vecchio Pellissier, dovrebbe partire invece dal 1' Stepinski. Squalificato Bani, in difesa spazio per Cesar al fianco di Andreolli.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier (Vignato).

Napoli (4-4-2): Ospina (Karnezis, Meret); Malcuit, Luperto, Maksimovic (Koulibaly), Ghoulam; Ounas, Allan, Fabian (Zielinski), Verdi; Milik, Mertens (Insigne).