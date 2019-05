Le ultime su Chievo-SPAL: clivensi nel futuro. Antenucci o Floccari?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il già retrocesso Chievo Verona continuerà a onorare le ultime in Serie A a partire dalla prossima contro la SPAL: Domenico Di Carlo prepara il suo classico 4-3-1-2 proseguendo con Vignato dietro alle due punte. Attesi Meggiorini e Stepinski come tandem offensivo, dovrebbe essere ancora fuori Djordjevic. Con lui pure Giaccherini e Sorrentino, nell'inizio della rivoluzione dei clivensi. Dall'altra parte Leonardo Semplici ha il costante dubbio tra Antenucci e Floccari per un posto al fianco di Petagna. Squalificato Vicari, dietro torna invece Cionek dalla squalifica: al suo fianco Felipe pur non al top con Bonifazi. In mezzo, un dubbio per parte: Dioussè o Rigoni per la formazione veneta, Schiattarella o Murgia per quella estense.

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Jaroszynski; Kiyine, Rigoni (Dioussè), Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

SPAL (3-5-2): Viviano, Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Schiattarella (Murgia), Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci (Floccari), Petagna.