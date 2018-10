Le ultime su ChievoVerona-Atalanta: inizia l'era Ventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due squadre in crisi, Chievo e Atalanta, provano a dare una svolta ai rispettivi campionati: nella sfida del Bentegodi saranno in palio non solo punti importanti per una classifica che si fa critica, ma anche una bella dose di slancio per affrontare le prossime complicate sfide, specie in casa veronese, dove il cambio di allenatore dovrà necessariamente portare qualcosa di diverso. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Ventura sembra intenzionato a ripartire da un modulo che a Verona conoscono a memoria: il 4-3-1-2 che con Maran rendeva tanto, specie nel momento di massima forma di Birsa. Per il fantasista sloveno dovrebbe esserci una maglia da titolare a discapito di Giaccherini, con Meggiorini ad affiancare Stepinski davanti. Dietro, prosegue l'esperimento di Barba laterale mancino.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Stepinski.

Con Rigoni al posto di Pasalic, l'Atalanta va alla ricerca della vittoria scacciacrisi a Verona, dove il Chievo venderà di certo cara la pelle. L'argentino potrebbe essere la carta a sorpresa per sbilanciare la squadra, vogliosa di tornare al gol e sbloccare il punto di riferimento offensivo Zapata. Sulle corsie possibile turno di riposo per Hateboer, con Gosens e Castagne che scalpitano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.