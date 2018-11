Le ultime su Empoli-Atalanta: i probabili undici della gara

Possibile conferma dell'undici anti Udinese per Giuseppe Iachini e per il suo Empoli. Il dubbio resta comunque tattico, tra l'albero di Natale e la doppia punta. per questo la sfida è tra Traorè e La Gumina. In difesa più Antonelli che Pasqual, in regia uno tra Bennacer e Capezzi. Per Gian Piero Gasperini, invece, conferme per Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata, tra i pali torna Gollini mentre tra difesa e centrocampo i ballottaggi sono due: Palomino-Masiello in retroguardia, Hateboer o Castagne sull'out destro della mediana.

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli (Pasqual); Acquah, Capezzi (Bennacer), Traorè (La Gumina in caso di 4-3-1-2); Zajc, Krunic; Caputo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (Masiello), Mancini; Hateboer (Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.