Le ultime su Empoli-Fiorentina: il dubbio principale riguarda Chiesa

© foto di Giacomo Morini

Gara da ultima spiaggia o quasi, per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Gli azzurri ospitano la Fiorentina al Castellani e in difesa permangono i dubbi legati agli infortunati: in tal senso da valutare alla rifinitura le condizioni di Silvestre e Dell'Orco, mentre davanti spazio al tandem Caputo-Farias.

In casa Fiorentina invece la novità delle ultime ore riguarda la possibile assenza di Federico Chiesa, alle prese con un attacco febbrile. Il numero 25 dovrebbe recuperare, nel caso pronto Mirallas. Possibile che Montella lasci da parte per l'occasione il 3-5-2 per puntare su un più offensivo 4-3-3 con Simeone e Muriel in campo contemporaneamente dal primo minuto.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel