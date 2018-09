Le ultime su Empoli-Lazio: azzurri col 4-3-2-1. Dubbi esterni per Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Domenica alle 18:00 l'Empoli di Aurelio Andreazzoli ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. Possibile cambio modulo per gli azzurri, dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1. Il dubbio è dunque tra La Gumina e Bennacer e da questo dipenderà anche la posizione di Krunic, se da interno o da secondo trequartista dietro a Caputo al fianco di Zajc. Torna Provedel e insidia Terracciano per un posto tra i pali. Out Antonelli, dubbio Pasqual: si scalda Veseli per una maglia sull'esterno mancino della difesa. 3-5-1-1 per i biancocelesti con Luis Alberto dietro a Immobile. Marusic-Basta e Lulic-Durmisi sono i dubbi di Inzaghi sugli esterni, out invece Luiz Felipe: al suo posto, in difesa, Wallace o Caceres.

Empoli (4-3-2-1): Terracciano (Provedel); Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen (Maietta), Pasqual (Veseli); Acquah, Capezzi, Bennacer (La Gumina); Krunic, Zajc; Caputo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace (Caceres), Acerbi, Radu; Marusic (Basta), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi (Lulic); Luis Alberto; Immobile.