Le ultime su Empoli-Roma, esordio per Luca Pellegrini. Torna La Gumina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma va a caccia della quarta vittoria di fila al termine di una settimana densissima di soddisfazioni: dopo i successi nei derby è arrivata infatti anche la nettissima affermazione in Champions League, con tanto di tripletta per Dzeko, a secco da oltre un mese in Italia. Proverà a prolungare questo digiuno anche la squadra di Andreazzoli, sconfitta con tanti rimpianti a Parma. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Rispetto a Parma torna Capezzi in cabina di regia, dubbio tra Acquah e Bennaccer sull'interno di sinistra, col ghanese favorito. A sinistra, senza Antonelli e Pasquale, forzata conferma per Veseli, mentre davanti torna La Gumina al fianco di Caputo.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.

Di Francesco cambia molto, come di consueto, e in conferenza stampa ha annunciato un paio di novità molto importanti. La presenza di Luca Pellegrini in corsia e quella di Lorenzo sulla trequarti. Dzeko guiderà l'attacco, col rientro di El Shaarawy davanti al posto di Kluivert. Il verro dubbio è in mezzo: De Rossi o Cristante al fianco di Nzonzi?

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.