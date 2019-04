Le ultime su Fiorentina-Bologna: Montella prepara uno schema nuovo

© foto di Giacomo Morini

Secondo esordio di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, stavolta al posto di Stefano Pioli, a campionato in corso, per sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic che vuole punti salvezza. Possibile il passaggio al 3-5-2 con Simeone-Muriel tandem d'attacco, Chiesa esterno destro a tutta fascia. Potrebbe semmai cambiare lo schema ma difficilmente gli uomini: in mediana sono attesi Veretout, Edimilson e Benassi. Per il Bologna, invece, out Destro mentre saranno valutati Helander e Mattiello ma la sensazione è che lo svedese sia quello più probabile per il recupero. Davanti dubbio Santander: si gioca un posto con Orsolini, da chi dei due sarà in campo dipenderà anche la posizione sul terreno di gioco di Palacio, se come punta o da esterno d'attacco.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Edimilson, Veretout, Biraghi; Simeone, Muriel.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili (Poli), Pulgar; Orsolini (Santander), Soriano, Sansone; Palacio.