Le ultime su Fiorentina-Cagliari: più Mirallas che Pjaca davanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reduce dall'ottimo successo contro il Bologna, il Cagliari proverà a fare lo sgambetto anche alla Fiorentina al Franchi: i rossoblù di Sardegna hanno recuperato Srna e daranno di certo filo da torcere ai viola, a loro volta reduci dal ko di Roma contro la Lazio. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Un paio di dubbi per Pioli, che ha battezzato la formazione titolare e che non vorrebbe cambiare più di tanto rispetto all'undici tipo: tuttavia Mirallas potrebbe dare un turno di riposo a Pjaca, in campo novanta minuti contro la Croazia mentre a centrocampo Gerson è in vantaggio su Edimilson. Nessun dubbio in difesa, dove giocheranno i quattro titolarissimi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Maran cambia leggermente a livello tattico, inserendo sia Ionita che Joao Pedro alle spalle di Pavoletti, con il centrocampo ancora composto da Castro, Bradaric e Barella. In difesa rientro di Ceppitelli previsto, con l'Under 21 Romagna a comporre la coppia centrale dopo due ottime gare da titolare con la selezione di mister Di Biagio.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti.