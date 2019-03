Le ultime su Fiorentina-Lazio: Pioli torna al passato. Correa in forse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esperimento fallito: Pioli, dopo la scoppola rimediata a Bergamo, dovrebbe abbandonare la suggestione della difesa a tre. Di nuovo 4-3-2-1 con Vitor Hugo di nuovo al centro del reparto arretrato. Solito dubbio in attacco: Gerson o Simeone. Col Cholito ovviamente diventerebbe un 4-3-3 puro. Incognita portiere per Inzaghi: Strakosha non è al meglio, si scalda Proto. Qualche problema anche per Correa, domani provino: in caso di assenza, potrebbe giocare Luis Alberto di nuovo alle spalle di Immobile dopo le ultime gare giocate a centrocampo. Chi si rivede: Durmisi potrebbe andare in campo a sinistra al posto di Lulic.

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Gerson; Muriel.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Durmisi; Luis Alberto, Immobile.