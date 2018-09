Le ultime su Fiorentina-SPAL: dubbio Pjaca. Antenucci con Petagna

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna il francese Lafont tra i pali della Fiorentina di Stefano Pioli che sfida la SPAL di Leonardo Semplici. Davanti può essere riproposto Pjaca, in ballottaggio con Eysseric, nel tridente con Chiesa e Simeone. Confermato Veretout in cabina di regia, si scalda comunque anche Norgaard come alternativa mentre è ballottaggio pure tra Dabo e Gerson. Dietro può rifiatare Milenkovic, nel caso si scaldano Laurini e Diks. Estensi con classico 3-5-2, potrebbe essere confermata la formazione che ha battuto per 2-0 l'Atalanta alla prima al Paolo Mazza. L'unico dubbio è il regia tra Schiattarella e Valdifiori, dietro più Vicari di Djourou.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo (Gerson); Chiesa, Simeone, Eysseric (Pjaca).

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari (Djourou), Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella (Valdifiori), Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.