Le ultime su Frosinone-Inter: tegola Brozovic. Ballottaggi per Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Affaticamento per Ciano che dovrebbe stringere i denti ed esserci in vista della gara contro l'Inter, in una delle ultime chiamate salvezza per il Frosinone di Marco Baroni. Dubbio tattico: potrebbe giocare sia con Ciano trequartista che con il 3-5-2 con Pinamonti dal 1'. Dietro Ariaudo o Brighenti dall'inizio. Nell'Inter, invece, infortunio per Brozovic: si scaldano Borja Valero e Vecino, in ballottaggiocon Gagliardini. Recuperato Lautaro, può giocare dal 1' togliendo il posto a Icardi, dietro vale lo stesso per De Vrij che dovrebbe così giocare al fianco di Skriniar. Classico dubbio Nainggolan-Joao Mario, col belga favorito sulla trequarti.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo (Brighenti), Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania (Ciano in caso di 3-4-1-2), Molinaro; Pinamonti, Ciofani (Trotta).

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric (D'Ambrosio), De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino (Gagliardini), Borja Valero; Politano, Nainggolan (Joao Mario), Perisic; Icardi (Lautaro Martinez).