Le ultime su Frosinone-Torino: occasione per Valzania. Zaza in panca?

L'occasione di Valzania? Potrebbe arrivare domenica: con la squalifica di Cassata il giovane centrocampista si gioca un posto con Gori, al fianco degli inossidabili Chibsah e Viviani nei ciociari. Sulle fasce Paganini insidia Zampano e Beghetto Molinaro. Pinamonti confermato in attacco con Ciano. Mazzarri deve valutare le condizioni di Aina, ma il giovane in prestito dal Chelsea andrà comunque in panchina. Verosimilmente al fianco di Zaza, con Baselli a rimpolpare il centrocampo, Iago Falqué e Belotti in attacco. L'attaccante lucano resta ovviamente la grande incognita di casa Torino.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.