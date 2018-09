Le ultime su Genoa-Bologna: Piatek-Kouamè. Inzaghi non cambia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sifda tutta rossoblù domenica alle 15:00 tra il Genoa di Davide Ballardini e di Piatek contro il Bologna di Filippo Inzaghi ancora a secco di gol segnati. Il polacco è atteso nel tandem con Kouamè più Pandev nel ruolo di trequartista. Out infatti Favilli, tornano però nel gruppo del Grifone sia Sandro che Spolli e Romulo. Dubbio dietro: Biraschi-Gunter- Dubbio sull'esterno: Pedro Pereira-Lazovic. Nel Bologna, invece, Palacio è sulla via del recupero e Destro scalpita ma i felsinei dovrebbero schierare ancora Santander e Falcinelli dal 1'. Quello tra De Maio e Gonzalez sembra l'unico vero ballottaggio per quanto riguarda la formazione titolare di Inzaghi, con la difesa che si completerà con Danilo ed Helander.

Genoa (3-4-2-1): Marchetti; Biraschi (Gunter), Spolli, Zukanovic; Pedro Pereira (Lazovic), Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamè.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez (De Maio), Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.