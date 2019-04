Le ultime su Genoa-Inter: Spalletti annuncia Icardi dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi gioca dal 1'. Il rientro del figliol prodigo, contestato dai tifosi nerazzurri, avverrà fuori dalle mura amiche. Lontano da casa, dal cuore infranto, l'argentino sarà la guida di un'Inter in difficoltà per la trasferta contro il Genoa di Cesare Prandelli. L'annuncio è arrivato per bocca di Luciano Spalletti che rilancerà dall'inizio anche Nainggolan sulla trequarti, Politano e Perisic invece ai suoi fianchi. Fuori Vecino in mediana, dentro Brozovic-Gagliardini, dietro più Dalbert di Asamoah mentre in difesa è ancora out De Vrij. Pronto Miranda. Dubbio tattico per il Genoa, l'idea è il 4-4-2 con Kouame-Sanabria davanti, l'alternativa è Sturaro sulla trequarti con una delle due punte fuori. Squalificato Criscito, ci sarà Pezzella come terzino sinitro.

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Radovanovic, Sturaro (Rolon), Lerager; Sanabria, Kouame.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert (Asamoah); Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.