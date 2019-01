© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione verso la gara delle 15 tra Genoa e Milan. Nei rossoblù possibile panchina per Favilli con Pandev titolare. Convocato Pezzella che va però in panchina, in mediana Rolon con Veloso: out tanti giocatori, da Hiljemark a Mazzitelli e Sandro. Calhanoglu mezzala invece nel 4-3-3 di Gattuso, davanti più Borini di Castillejo con Cutrone e Suso a completare il reparto. Ancora titolare il brasiliano Paquetà.

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Bessa, Veloso, Rolon, Lazovic; Kouamè, Pandev.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.