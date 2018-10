Le ultime su Genoa-Parma: emergenza totale in casa ducale. Out in 9

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La lista di infortunati da record del Parma ha fatto discutere in settimana, persino più di un Piatek che ormai non è più una sorpresa ma una vera e propria certezza per il campionato italiano. I crociati vengono dal successo pesantissimo in casa contro l'Empoli, mentre i rossoblù si sono sbloccati in trasferta battendo il Frosinone, inguaiando ulteriormente i ciociari e raggiungendo la ragguardevole cifra di 12 punti. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Pochi dubbi sull'attacco: toccherà ancora allo straripante Kouamé affiancare Piatek, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Pandev. Sandro leader in mezzo, Criscito in difesa: con lui Biraschi e Spolli, mentre Radu sembra aver superato definitivamente Marchetti.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamé, Piatek.

Rivoluzione totale, e forzata, in casa Parma: ancora ai box Inglese e Grassi, prima o durante la sfida all'Empoli sono andati ko Dimarco, Sierralta e Gervinho. Anche Gagliolo e Bruno Alves non sono al meglio, ma dovrebbero stringere i denti, così come Di Gaudio. Possibile spezzone di gara per Biabiany.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Ceravolo, Siligardi.