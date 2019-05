Le ultime su Genoa-Roma: Lapadula scalpita. Dzeko può recuperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Genoa Gianluca Lapadula chiede spazio dopo la prima rete stagionale contro la SPAL. Per lui possibile maglia da titolare al fianco di Kouame con Pandev in panchina, mentre Sanabria non semrba ancora al meglio. Torna Veloso, per lui possibile impiego dal primo minuto. In casa Roma invece tanti dubbi per Claudio Ranieri, dal modulo agli interpreti. Ad oggi l'incognita principale è legata a Edin Dzeko, ma è probabile che il centravanti recuperi. Possibile panchina iniziale, invece, per Zaniolo, come confermato da Ranieri in conferenza stampa.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouame

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko