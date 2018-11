Le ultime su Genoa-Sampdoria: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di derby della Lanterna domenica tra Genoa e Sampdoria. Ivan Juric e Marco Giampaolo puntano sulle coppie d'attacco titolari: Piatek e Kouamé contro Quagliarella e Defrel. Difesa a tre per il Grifone con il baby Romero ancora pronto per giocare ma il croato potrebbe optare per Spolli. Romulo e Lazovic esterni, in mediana Bessa si gioca il posto con Mazzitelli. Nel Doria, invece, squalificato Linetty e verso il forfait Barreto, è da valutare pure Ekdal. Si scalda Jankto, occhio all'ex Leeds, Ronaldo Vieira, mentre sulla trequarti Ramirez e Saponara si giocano una maglia.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Spolli (Romero), Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa (Mazzitelli), Lazovic; Kouamé, Piatek.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli (Colley), Murru; Praet, Ekdal (Ronaldo Vieira), Jankto; Ramirez (Saponara); Quagliarella, Defrel.