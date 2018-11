Le ultime su Inter-Frosinone: i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergenza e turnover, Luciano Spalletti schiererà certamente una formazione inedita per sfidare il Frosinone. Chance davanti per Lautaro Martinez in luogo di Icardi, reduce dalla Nazionale. Sta bene Nainggolan ma dovrebbe riposare in ottica Champions League: pronto Joao Mario, in mediana out Brozovic per squalifica, c'è Borja Valero con uno tra Gagliardini e Vecino. Infortunati Vrsaljko e Dalbert, terzini 'obbligati' con D'Ambrosio da una parte e Asamoah dall'altra. Con Ciano in bilico, chance per Vloet nel Frosinone se Longo deciderà di giocare col trequartista. Altrimenti dentro Cassata o Gori nella mediana a cinque. Davanti Campbell o Pinamonti al fianco di Ciofani.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Borja Valero, Gagliardini (Vecino); Politano, Joao Mario, Perisic; Martinez (Icardi).

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Vloet (Cassata), Beghetto; Campbell (Pinamonti), Ciofani.