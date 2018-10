Le ultime su Inter-Milan: Brozovic&Vrsaljiko tengono sveglio Spalletti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

69 vittorie da una parte e 64 dall'altra, ma anche 64 pareggi nella storia tra Inter e Milan. Dal 1909 a oggi, 109 anni di scontri tra le due formazioni milanesi, la bilancia pende dalla parte dei nerazzurri soprattutto per quanto riguarda le gare in Serie A. In quanto a reti totali, anche qui, l'equilibrio è di quelli impressionanti. 256 a 258 è la storia di due squadre sempre sulla cresta dell'onda e l'una contro l'altra. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Brozovic e Vrsaljiko sono le principali preoccupazioni per Spalletti, che deve valutare le condizioni dei due croati in vista del derby dopo la rinuncia di entrambi alla chiamata della Nazionale. Dubbio con D'Ambrozio per il laterale, mentre in mezzo con il ko di Vecino toccherà a Gagliardini. Icardi ok, sarà lui il centravanti di riferimento con alle spalle Politano, favorito su Candreva, Perisic e Nainggolan.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljiko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.