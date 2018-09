Le ultime su Inter-Parma: Icardi il grande dubbio. Gervinho c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Convocato ma in dubbio per le scorie Nazionali, Mauro Icardi è il grande rebus dell'undici di Luciano Spalletti per sfidare il Parma nella gara di domani alle ore 15:00 a San Siro. L'alternativa più credibile è Keita Balde Diao, anche perché Lautaro Martinez è rimasto fuori dai convocati. Dove rientra, invece, Sime Vrsaljko, in dubbio fino all'ultimo. Potrebbe riposare, però, con Danilo D'Ambrosio titolare contro i ducali. Ok anche Radja Nainggolan nel 4-2-3-1 nerazzurro, Roberto Gagliardini ha vinto il ballottaggio per una maglia in mezzo con Matias Vecino. Dovrebbe restare invece immutata rispetto alla gara contro la Juventus, la formazione di Roberto D'Aversa. Unico dubbio tra Federico Dimarco e Massimo Gobbi, con l'ex viola favorito, per un posto nell'out mancino del 4-3-3 ducale. Davanti confermato dunque il tridente con Gervinho e Antonio Di Gaudio ai fianchi di Roberto Inglese. In panchina Amato Ciciretti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (Vrsaljko), Skriniar, De Vrij (Miranda), Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita (Icardi).

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi (Dimarco); Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.