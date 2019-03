Le ultime su Inter-Spal: rebus Icardi. Assenze pesanti per Spalletti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il dubbio di casa Inter riguarda chiaramente Icardi: ancora fuori dal gruppo, difficilmente ci sarà contro la Spal. Per questo Luciano Spalletti sfiderà Leonardo Semplici ancora con Martinez di punta nel suo 4-3-3 dove fioccano le assenze pesanti: oltre all'argentino, pure Nainggolan e Perisic per infortunio, oltre allo squalificato Vecino. Keità è a disposizione ma potrebbe andare in panchina con Candreva sulla trequarti dove è atteso anche Joao Mario. In difesa ballottaggio Skriniar-Miranda. Ancora out Lazzari negli estensi: Murgia o Dickmann per sostituirlo, davanti con Petagna uno tra Paloschi e Antenucci. In difesa è squalificato Cionek: Regini per sostituirlo, l'altra ipotesi è Vicari.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda (Skriniar), Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; Martinez.

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Regini (Vicari), Felipe; Dickmann (Murgia), Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi (Antenucci), Petagna.