Le ultime su Juve-Toro: emergenza per Allegri e possibile cambio modulo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergenza formazione per la Juventus in vista del derby di oggi contro il Torino. L'ultimo forfait è quello di Emre Can, così Massimiliano Allegri potrebbe dover puntare sul 4-4-2 con Matuidi e Pjanic in mezzo al campo, Bernardeschi e Cuadrado esterni. La lista degli indisponibili è lunghissima, la Juve benedice di aver già messo in cassaforte il titolo: Mandzukic, Khedira, Rugani, Bentancur, Perin, Douglas Costa, Alex Sandro, Dybala. Davanti tandem quasi obbligato con Kean al fianco di Cristiano Ronaldo, come terzino si giocano un posto Spinazzola e De Sciglio. Nel Torino, invece, l'occasione importante sembra esserci per Bremer: senza Moretti e Djidji, dovrebbe essere il brasiliano a giocare nei tre dietro davanti a Sirigu con Izzo e Nkoulou. De Silvestri più di Ola Aina come esterno destro, in mezzo più Meité di Lukic mentre il rientro di Baselli porta l'ex atalantino sulla trequarti con Berenguer dietro a Belotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (De Sciglio); Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Kean.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (Aina), Meité (Lukic), Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.