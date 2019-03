Le ultime su Juve-Udinese: Kean dal 1'. C'è Dybala, out Mandragora

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sulla gara di questa sera tra Juventus e Udinese, Allegri pensa ad un 4-3-3 senza Cristiano Ronaldo: il portoghese dovrebbe andare in panchina e lasciare spazio a Kean nel ruolo di prima punta. Con lui spazio a Bernardeschi e Dybala, quest'ultimo in ballottaggio con Alex Sandro (adattato nel ruolo di esterno alto). A centrocampo Emre Can per affiancare Bentancur e Matuidi. In difesa, infine, spazio a Caceres, Barzagli, Rugani e Spinazzola. Out per squalifica Pjanic e Cancelo. Nell'Udinese, senza Mandragora, chiede spazio Sandro oltre a Fofana: davanti Pussetto con uno tra Okaka e Lasagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Sandro (Ingelsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka (Lasagna).