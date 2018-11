Le ultime su Juventus-Spal: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, snocciola informazioni importanti sulla formazione che sfiderà la SPAL: tra i pali Perin e non Szczesny. Davanti Cristiano Ronaldo e Mandzukic, possibile 4-4-2 con esterni di grande 'offesa' come Cuadrado e uno tra Douglas Costa e Dybala che cambierebbe chiaramente l'assetto tattico in un 4-2-3-1. Dietro riposerà uno tra Cancelo e Alex Sandro, in mezzo Chiellini per far spazio a Benatia. Nella SPAL, invece, Vicari o Simic per un posto in mezzo alla difesa, scalpita anche Bonifazi che insidia Felipe. Non al top Fares: c'è Costa.

Juventus (4-4-2): Perin; Cancelo (Alex Sandro), Bonucci, Benatia, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa (Bernardeschi); Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Simic (Vicari), Felipe (Bonifazi); Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa (Fares); Antenucci, Petagna.