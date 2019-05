Le ultime su Lazio-Atalanta: Gasp recupera Ilicic per la sfida Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida dal sapore Champions e anticipo di finale di Coppa Italia, quella fra Lazio e Atalanta. Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze dei titolari Milinkovic-Savic e Lulic, al loro posto Parolo e Marusic spostato a sinistra per l'occasione. Davanti probabile tandem pesante Immobile-Caicedo con Correa pronto ad entrare a gara in corso. In casa Atalanta soliti ballottaggi in difesa, con Djimsiti favorito su Palomino, mentre davanti sembra recuperabile Josip Ilicic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata