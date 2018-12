Le ultime su Lazio-Cagliari: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meno tre alla fine del girone d'andata di Serie A: la Lazio, reduce dalla cocente sconfitta contro l'Atalanta, vuole tornare a vincere e convincere. Per questo il tecnico biancoceleste è pronto a cambiare tanto in seno alla formazione, cominciando dal modulo, per affrontare una sfida insidiosa come quella ai sardi di Maran, che non più tardi di dieci giorni fa hanno dato un grosso dispiacere alla Roma e dato filo da torcere anche al Napoli. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

In casa Lazio Inzaghi sembra deciso a varare l'albero di Natale e sarebbe una rivoluzione quanto mai in tema col periodo dell'anno. Marusic e Lulic saranno i terzini. Radu accanto ad Acerbi al centro, con Immobile riferimento offensivo e due fantasisti alle sue spalle: Luis Alberto e Joaquin Correa in campo contemporaneamente quindi.

Le parole di Inzaghi : "Gli ultimi giorni abbiamo provato un assetto preciso, ma non sarà un esperimento visto che lo abbiamo provato spesso a gara in corso nelle gare precedenti. Oggi proveremo anche un altro modo di giocare però. Al di là dei moduli contano le motivazioni e come si interpretano le partite. Nelle ultime gare abbiamo raccolto solo 1 punto e questo non mi fa stare sereno, ma le prestazioni ci sono state. Ora dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Ha fatto gli ultimi due allenamenti completi, ma è fuori da tanto tempo. Per noi è importantissimo. Milinkovic-Savic deve rispondere sul campo in questo momento".

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Radu, Lulic; Parola, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

Fuori Pavoletti, toccherà ancora a Cerri partire titolare nel tridente del Cagliari, dove Farias e Joao Pedro partiranno qualche metro più indietro. Fuori Srna e Ceppitelli, spazio a Faragò e Romagna nell'undici titolare. In mezzo confermati Bradaric, Ionita e ovviamente Barella, in difesa Padoin si adatterà sulla fascia sinistra.

Le parole di Maran : "Pajac ha preso una botta oggi, deve essere valutato. Pavoletti è il giocatore che più di tutti, in rosa, sa attaccare la porta. I suoi compagni di reparto hanno altre caratteristiche, che dovremo essere bravi a sfruttare per far gol. Ci manca la vittoria ma il calendario di questo periodo non è stato facile, stiamo dando comunque continuità alle prestazioni".

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Klavan, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Farias; Cerri.