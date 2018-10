Le ultime su Lazio-Fiorentina: in attacco la novità è Caicedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana pesantissima per la Lazio, che dopo il ko all'Olimpico è caduta pesantemente a Francoforte e dovrà provare a rifarsi in una gara molto difficile come quella contro la Fiorentina. I viola, a sua volta protagonisti di una settimana agrodolce per le tante polemiche seguite al "caso Chiesa", vanno alla ricerca di altri punti pesanti per la classifica. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

Caicedo in gruppo dopo l'assenza ieri per la febbre, Durmisi è stato operato. Per domenica torna Radu in difesa con Acerbi e Luiz Felipe, mentre Marusic e Lulic agiranno sulle corsie esterne. Leiva e Milinkovic-Savic sono sicuri del posto, ballottagio tra Parolo-Badelj. Davanti Caicedo-Immobile, Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Con la tripletta in amichevole è forte la candidatura di Pjaca ad una maglia da titolare per la sfida alla Lazio: Gerson dovrebbe vincere il ballottaggio con Edimilson Fernandes. Nessun dubbio dietro, con Milenkovic che continuerà come terzino.

FIORENTINA (4-3-3,): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca.